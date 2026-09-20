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Владимирские новости

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Центральный округ лидирует по числу быстрорастущих компаний

Центральный округ лидирует по числу быстрорастущих компаний

Москва и Московская область концентрируют 77% быстрорастущих компаний Центрального федерального округа, что объясняется развитой финансовой, научной и инфраструктурной базой.

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