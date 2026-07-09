Spiegel: Volkswagen планирует закрыть четыре завода в ФРГ до 2034 года Германский автоконцерн Volkswagen принял радикальное решение.
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Spiegel: Volkswagen планирует закрыть четыре завода в ФРГ до 2034 года Германский автоконцерн Volkswagen принял радикальное решение.
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