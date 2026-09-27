В Ивановской области простились с жителем региона – участником специальной военной операции

В Ивановской области простились с участником специальной военной операции Александром Бобровым. В Ивановской области простились с участником специальной военной операции Александром Бобровым.
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