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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спортинг» забивает в первом тайме 9 матчей подряд. С «Аталантой» тренд продлится за 2.25

«Аталанта» примет «Спортинг» в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. Португальский клуб 9 матчей подряд забивает в первом тайме.

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