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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Собянин: Территория университета «Росбиотех» на Соколе будет благоустроена

Собянин: Территория университета «Росбиотех» на Соколе будет благоустроена

Планируется создание трех функциональных зон В Москве осуществляется проект создания биогорода, который включает в себя ремонт студенческого общежития на 670 мест и строительство учебно-лабораторного комплекса.

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