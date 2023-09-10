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Шульгинов: Москва планирует экспортировать электричество в Армению и Иран

Шульгинов: Москва планирует экспортировать электричество в Армению и Иран

Министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что Москва проводит с Тегераном и Баку переговоры, касающиеся возможности экспорта 300 МВт электроэнергии с использованием имеющейся инфраструктуры через Азербайджан в Армению и далее в Иран.

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