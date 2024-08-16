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Закон, порядок, государство

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Расчеты орудий «Нона-К» группировки войск «Запад» уничтожили минометные расчеты, расчеты АГС и живую силу ВСУ в зоне СВО

Расчеты орудий «Нона-К» группировки войск «Запад» уничтожили минометные расчеты, расчеты АГС и живую силу ВСУ в зоне СВО

Наши разведывательные беспилотники висят над вражескими позициями круглосуточно, заблаговременно вскрывая замыслы противника на поле боя и в точности до метра корректируя огонь артиллерии.

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