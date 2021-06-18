МОЯ СТРАНА

5 752 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лев Добрый
    Наши либералы врут нам, личноя им не верю.Валютный финт Рос...
  • Владимир Владимирович
    Правильно, МЕДВЕДЬ, при чём ШАТУН, потому что на зиму в берлогу не ложится. Так что бойтесь голубозадые и не говорите...19FortyFive: Росс...
  • Лев Добрый
    Клоун даже в армии не служил, ну какой верховный???Заслуженный пилот...

Кравчук выдвинул условие для переговоров по Донбассу в Минске

Кравчук выдвинул условие для переговоров по Донбассу в Минске

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что группа может собраться на переговоры в Минске только в случае проведения демократических президентских выборов в Белоруссии.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Владимир Владимирович
Какие условия - ДУРИК, Минские соглашения выполнять надо, а не условия ставить.
Нина Шалева
ДУРИК не дурик, а орет везде, что волки напали на отару..
Нина Шалева
У нас, на фоне искусственных беспорядков в Белоруссии, остро появился шанс--- предложение вступить Белоруссии в состав РФ. Лукашенко некуда деваться. Конечно, он боится остаться НЕ президентом, его можно понять с точки зрения карьеры и с точки зрения вклада в развитие Белоруссии. Но он может повысить степень дальнейшей карьеры, как миролюбец, назначить ему более высокую должность. Например, в ООН.., он еще опасается и за судьбу своей семьи, везде возит своего сына.. Но вопрос стоит в другом-- возврат в РФ некоторых республик. Ну а по поводу Минских соглашений, то мы не знаем, что сказать. Этот Кравчук бьет копытами перевести Минские соглашения в Польшу, и еще хрен знает куда.. Но, в конечно итоге, выход по Донбассу можно найти. Российская Федерация стала сильной страной!!! И Путин у нас умный! Есть, конечно, и тайная политика договоренностей, не зря Байден встречался с Путиным ВВ, просматривал, какие выгоды можно поиметь с РФ.. Можно кое о чем и договориться. Нужна стратегия.

Картина дня

наверх