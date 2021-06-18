Кравчук выдвинул условие для переговоров по Донбассу в Минске

Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что группа может собраться на переговоры в Минске только в случае проведения демократических президентских выборов в Белоруссии.
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что группа может собраться на переговоры в Минске только в случае проведения демократических президентских выборов в Белоруссии.
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