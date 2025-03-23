США за один день продали «золотых виз» на 5 млрд долларов

Речь идет об анонсированной в феврале этого года Трампом программе «золотых виз». Каждая из них стоит 5 млн долларов, дает владельцу привилегии грин-карты и гарантирует статус резидента США с перспективой получения гражданстваСША за день продали тысячу «золотых виз» на пять млрд долларов.