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США за один день продали «золотых виз» на 5 млрд долларов

США за один день продали «золотых виз» на 5 млрд долларов

Речь идет об анонсированной в феврале этого года Трампом программе «золотых виз». Каждая из них стоит 5 млн долларов, дает владельцу привилегии грин-карты и гарантирует статус резидента США с перспективой получения гражданстваСША за день продали тысячу «золотых виз» на пять млрд долларов.

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