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В России предложили выпустить «Суворовскую карту» для занятия молодёжи спортом

В России предложили выпустить «Суворовскую карту» для занятия молодёжи спортом

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос инициирования выпуска «Суворовской карты» для занятия молодёжи физкультурой и спортом.

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