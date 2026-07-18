Университетская д.116 напротив первого подъезда устраняли порыв воды.Земля размывается дождем.Людям неудобно ходить по грязи.
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Университетская д.116 напротив первого подъезда устраняли порыв воды.Земля размывается дождем.Людям неудобно ходить по грязи.
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