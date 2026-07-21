Российские страховщики пока не готовы оформлять атаки БПЛА как отдельный риск

Более 88% страховщиков отказались выделять такой риск в самостоятельную категорию Российские страховые компании не спешат признавать ущерб от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) как отдельный вид риска, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на опрос брокера АСТ с участием 17 компаний.