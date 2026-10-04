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Нижегородская правда

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Стала известна программа матча Россия — Нигерия в Нижнем Новгороде

Стала известна программа матча Россия — Нигерия в Нижнем Новгороде

3 октября в Нижнем Новгороде на Стрелке, на месте слияния Оки и Волги, представители спортивной общественности региона и движения «Волонтёры спорта» развернули 50-метровую футболку национальной команды.

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