3 октября в Нижнем Новгороде на Стрелке, на месте слияния Оки и Волги, представители спортивной общественности региона и движения «Волонтёры спорта» развернули 50-метровую футболку национальной команды.
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