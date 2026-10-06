Массовое уничтожение человекоподобных роботов вызвало возмущение в Сети

В ожидании восстания машин. Американская компания, производящая роботов, решила утилизировать человекоподобные машины, запустив в производство модель нового поколения.
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