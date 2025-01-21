Россия приступила к интеграции Запорожской АЭС в национальную энергосистему

Россия строит высоковольтные линии электропередачи из Ростовской области до Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на беглого экс-советника украинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
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