"Скромнее надо быть!": Глава Северной Осетии прокомментировал скандал со своим сыном. Жители России ответили мгновенно

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Царьград

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Бытовой конфликт&quot; с угрозой жизни сотруднику полиции при исполнении?  Это вообще то статья и срок и довольно не маленький. Если спустят на тормозах, сынку с женкой надо быть поаккуратнее в других регионах.....
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20 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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20 час.

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