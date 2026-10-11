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Нижегородская правда

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Глеб Никитин оценил доступность медицинской помощи в Сергачском медцентре

Глеб Никитин оценил доступность медицинской помощи в Сергачском медцентре

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Сергачский межрайонный медицинский центр, чтобы лично обсудить с врачами и пациентами вопросы доступности медицинской помощи.

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