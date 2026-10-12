Посол Матуки: Россия и Кения обсуждают запуск прямых авиарейсов Москва — Найроби

Россия и Кения обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения между Москвой и Найроби. Переговоры по этому вопросу продолжаются, заявил посол Кении в России Питер Матуки в интервью ТАСС на полях IX Международного форума «Северный Кавказ: пространство диалога, традиций и развития».