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Захарова: Украина десять лет превращалась в центр распространения терроризма

Захарова: Украина десять лет превращалась в центр распространения терроризма

Украина на протяжении десяти лет превращалась в центр распространения терроризма. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

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Алина Белова
Почему до сих пор 404 не  признана  террористом ?
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