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Катарина Гербольдт: «Американцы всегда хотят сделать так, чтобы Россия и российские спортсмены были в чем‑то замешаны. Тут ничего нового нет»

Бронзовый призер чемпионата России Катарина Гербольдт прокомментировала решение РУСАДА не озвучивать детали по допинговому делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

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