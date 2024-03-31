«Поражён тот же объект»: Глава Львовской ОВА подтвердил удар российских ракет по газовой инфраструктуре под Стрыем

Пока командующий Воздушными силами ВСУ Олещук рассказывает, как "доблестная" украинская ПВО "сбила" почти все участвовавшие в ночной атаке ракеты и дроны, власти Львовской области сообщают о пяти взрывах, прозвучавших в районе города Стрый.
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