По информации «Русского Экспресса», туристы, отдыхающие во Франции, есть, однако никто из них или их турагентов не запрашивал помощи или аннуляции туров.
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