Federato улучшила анализ страховых рисков с помощью искусственного интеллекта и привлекла $40 млн

Страхование - благодатная почва для инноваций в области искусственного интеллекта, поскольку оно работает на стыке гигантских массивов данных, оценки рисков, предиктивной аналитики, финтеха и обслуживания клиентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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