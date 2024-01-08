Власти Австралии запретили демонстрацию нацистской символики и приветствия

Власти Австралии ввели полный запрет на демонстрацию нацистского приветствия и нацисткой символики. Об этом сообщил генеральный прокурор страны Марк Дрейфус, слова которого передает пресс-служба ведомства.
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