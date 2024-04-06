Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил лодку противника

Военнослужащие группировки войск «Днепр» наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.
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