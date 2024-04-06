Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    А он и гинекологом мог стать. Лечить и учить могут все.УМВД: лжепедагог ...
  • Леонид Никулин
    но ведь работал же ..и какие то обязанности выполнял.. при одной стороне нарушения закона есть и другая сторона -куда...УМВД: лжепедагог ...
  • radiofree RF
    Сначала запустили 30 миллионов,а потом проект приказа «Об утверждении Порядка проведения обязательной государственной...МВД России разраб...

Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил лодку противника

Расчет беспилотных летательных аппаратов морской пехоты Черноморского флота из состава группировки войск «Днепр» выявил и уничтожил лодку противника

Военнослужащие группировки войск «Днепр» наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх