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За рулем

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У Jetour, наконец-то, появился полный привод! Изучили его возможности

У Jetour, наконец-то, появился полный привод! Изучили его возможности

К переднеприводным Jetour Dashing, X70 Plus и X90 Plus присоединился полноприводный . Он представляет новую для нашего рынка Т-линейку, которая в течение нескольких лет пополнится еще несколькими, более дорогими моделями.

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