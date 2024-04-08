У Jetour, наконец-то, появился полный привод! Изучили его возможности

К переднеприводным Jetour Dashing, X70 Plus и X90 Plus присоединился полноприводный . Он представляет новую для нашего рынка Т-линейку, которая в течение нескольких лет пополнится еще несколькими, более дорогими моделями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии