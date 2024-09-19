Эксперт рассказал о влиянии на мир снижения ставки ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение на заседании, прошедшем 17–18 сентября, снизить базовую ставку на 50 базовых пунктов (0,5 процентного пункта) до диапазона 4,75–5%, мотивировав это значительным замедлением инфляции и охлаждением экономики.
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