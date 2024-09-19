ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Да потому что сами делаем,своих кормим,а не чужие экономики поднимаем!Запрет на ввоз пр...
  • Eduard
    Что у самца хрен встал? Мы этот хрен в розетку вставим,будит ему секс!Житель Челябинско...
  • Светлана Зуева
    Чёй-то схуднул товарисч.....😏Экс-замглавы Мино...

Эксперт рассказал о влиянии на мир снижения ставки ФРС США

Эксперт рассказал о влиянии на мир снижения ставки ФРС США

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение на заседании, прошедшем 17–18 сентября, снизить базовую ставку на 50 базовых пунктов (0,5 процентного пункта) до диапазона 4,75–5%, мотивировав это значительным замедлением инфляции и охлаждением экономики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх