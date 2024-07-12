Непобежденные и не переубежденные дети Советского Союза

Надежда Белугина

Спасибо большое, Василий! Думаю, мы все из СССР с большой душой патриота страны. Врагам России Надежда Белугина-Подюжская В основу стихотворения легла публицистическая речь С. Климковича "Бойтесь разбудить русского!" Я приду к вам домой, опущусь на скамейку у сада. Вытру пот свой со лба заскорузлою жёсткой рукой. Возвращаясь с войны, восставая из мрака и ада, Я за подлость и зло с вас и мёртвый спрошу, как живой. Мне не надо богатств, ваших замков и яхт мне не надо, Я спрошу с вас за землю, что полита кровью людской, За детей, что взлетали на воздух от ваших снарядов, Водопады из слёз, что текли по России рекой. Я безмерно устал, пыль на мне, кровь на ранах глубоких. Вижу злобный оскал, пробиваясь сквозь вашу вражду. Автомат у колен – он мой друг в испытаньях жестоких - Сколько вынес я лжи, что состряпали вы на ходу. Я вас долго терпел. Как вы вместе меня унижали! Шельмовали, грозились, надеясь стереть в порошок. Посмотрю вам в глаза: ты на чьей стороне, «генацвале»? Коль не вместе со мной, не пущу я тебя за порог. Смерть ходила за мной и бок о бок сидела в окопах. «В чём же сила?» - однажды вопрос свой «братишкам» задам. Пусть ответят мне прямо, что Запад им дал и Европа? Может, брата прощу, а врагов ни за что никогда. Наше время пришло, прекращаем пустые дебаты. Справедливость берёт верх над мнимостью лживых атак. Я спрошу с вас за всё, и коль были хоть в чём виноваты, Станет страшно тому, кто в войне был не брат мне, а враг. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2019 Свидетельство о публикации №119100801635 ЗАХОДИТЕ В ГОСТИ https://stihi.ru/avtor/beluginaru