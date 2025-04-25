Где в мире можно увидеть "город золотых храмов" и похоронный сарай

www.globallookpress.com/dreamtours Удивительные места Лаоса. Зачем нужен храм на холме? За какой мост придется заплатить? Какие легенды кружат над достопримечательностями этой страны? Об этом рассказывает программа "Невероятно интересные истории" с Алексеем Корзиным и Владиславом Рябовым на РЕН ТВ.