ФОТО: PRESIDENT OF UKRAINE/GLOBALLOOKPRES ИГОРЬ ПШЕНИЧНИКОВ Из-за океана уже так часто стали говорить о том, что "президента Украины Владимира Зеленского скоро убьют", что мир невольно начал готовиться к его похоронам и гадать: когда это случится, завтра или послезавтра? Петь "долгая и благая лета" Зеленскому считается уже неуместным.
"ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ": США ПОХОРОНИЛИ ЗЕЛЕНСКОГО, СРОК ИЗВЕСТЕН
Комментарии
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y
yumashev
История должна нас учить. Ни корейский, ни германский решения ничего хорошего миру не дали, и нам не принесли. Страны не должны искусственно разделяться. После такого разделения и любых обязательств, даже гарантий типа: если США продвигают НАТО на восток, то отдают Аляску, ничего полезного кроме новой войны мы не получим. Наша задача, которая должна быть выполнена: искоренение фашизма в Украине, для чего продвижение СВО до её западных границ. Даже окружение по границе с контролем всех внешних связей без размещения войск в окружённой территории принесёт результат.
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