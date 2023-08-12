"ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ": США ПОХОРОНИЛИ ЗЕЛЕНСКОГО, СРОК ИЗВЕСТЕН

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yumashev

История должна нас учить. Ни корейский, ни германский решения ничего хорошего миру не дали, и нам не принесли. Страны не должны искусственно разделяться. После такого разделения и любых обязательств, даже гарантий типа: если США продвигают НАТО на восток, то отдают Аляску, ничего полезного кроме новой войны мы не получим. Наша задача, которая должна быть выполнена: искоренение фашизма в Украине, для чего продвижение СВО до её западных границ. Даже окружение по границе с контролем всех внешних связей без размещения войск в окружённой территории принесёт результат.