Морозов о продлении сезона: «ФХР – член ИИХФ, а КХЛ сотрудничает с ФХР. Выйдет команда в финал с легионерами, а их в сборную вызвали – обидно и несправедливо»

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на вопрос о возможном продлении сезона до мая. – Наша лига – давайте откровенно – всегда была подстроена под сборную.
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