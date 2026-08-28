Откуда появляется так много крутых детективов? Отвечают разработчики

Если поискать в Steam игры по тегу «детектив», на выбор предложат несколько тысяч проектов. И далеко не все они проходняки: там и шикарная дилогия The Golden Idol, и изумительная The Séance of Blake Manor, и экспериментальная TR-49, и собравшая несколько наград The Roottrees are Dead… И это лишь игры на букву T! Однако так было далеко не всегда — лет десять назад любители жанра могли лишь мечтать о подобном разнообразии в цифровых магазинах.