Осложнения при беременности и менопаузе: к чему может привести недостаток кальция у женщин

Многие знают, что кальций важен для здоровья костей, зубов, ногтей и волос. Однако не все догадываются о том, что современное питание неспособно доставлять в организм достаточное количество кальция, и это чревато возникновением опасных заболеваний.
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