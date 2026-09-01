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Русская Семёрка

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Адольф Толкачев: шпион ЦРУ в СССР на «миллиард долларов»

В главном здании ЦРУ в Лэнгли висит картина: в полумраке человек переснимает секретный документ. Это портрет советского инженера Адольфа Толкачева, которого на Западе до сих пор называют «шпионом на миллиард долларов» .

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