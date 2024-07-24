"Авилон": если сильно хлопать дверью авто, можно нарушить его герметичность

Если сильно хлопать дверью автомобиля, может заклинить ее механизм или нарушится герметичность. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на директора по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексея Балашова.
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