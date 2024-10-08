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Вечерний Новосибирск

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Пропавший телефон помог раскрыть убийство под Новосибирском

Пропавший телефон помог раскрыть убийство под Новосибирском

Жуткое убийство произошло в Черепановском районе Новосибирской области этой зимой. Один из местных жителей распивал спиртные напитки в компании своей знакомой, а потом так с ней поссорился, что удалил женщину несколько раз сначала ножом, а потом обухом топора.

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