Пропавший телефон помог раскрыть убийство под Новосибирском

Жуткое убийство произошло в Черепановском районе Новосибирской области этой зимой. Один из местных жителей распивал спиртные напитки в компании своей знакомой, а потом так с ней поссорился, что удалил женщину несколько раз сначала ножом, а потом обухом топора.