Пропавший телефон помог раскрыть убийство под Новосибирском

Жуткое убийство произошло в Черепановском районе Новосибирской области этой зимой. Один из местных жителей распивал спиртные напитки в компании своей знакомой, а потом так с ней поссорился, что удалил женщину несколько раз сначала ножом, а потом обухом топора.
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