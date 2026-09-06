Боец Кая рассказал о невозможности ВСУ ротировать состав в Доброполье

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украинские подразделения в Доброполье в ДНР находятся в плачевном состоянии, у них нет возможности перебросить новые силы или организовать доставку боеприпасов.
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