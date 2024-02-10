Экс-президент США Трамп заявил, что Байден может не знать, что он еще жив

Бывший глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в рамках мероприятии национальной оружейной ассоциации в штате Пенсильвания заявил, что действующий американский президент Джо Байден не может знать, что он еще жив.
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