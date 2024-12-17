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В каком продукте содержится больше кальция, чем в молоке?

В каком продукте содержится больше кальция, чем в молоке?

Aif.ru отвечает на популярные вопросы читателей. Капуста кале — лучший сезонный продукт для восполнения кальция в организме и снижения уровня холестерина, отмечают эксперты британской газеты Bristol Post.

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