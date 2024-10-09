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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки молодежного проекта ЦСКА проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова на знание сленга

«Старая школа против Новой школы. В новом видео #CSKAbasketTV игроки молодежного проекта ЦСКА Николай Нацвлишвили и Николай Садиков проверили Семена Антонова и Никиту Курбанова на знание молодежного сленга», – говорится в аннотации к видео.

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