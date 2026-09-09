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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» подписал «многомиллионный» контракт с SumUp. Логотип британской финтех-компании разместят на рукаве формы

« Манчестер Юнайтед » сообщил о начале сотрудничества с SumUp – финтех-компанией из Великобритании, которая предоставляет решения для приема мобильных и электронных платежей.

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