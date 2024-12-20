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62ИНФО | Новости Рязани

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Полиция нашла воровку из-за слухов о слишком удачной покупке телевизора

Полиция нашла воровку из-за слухов о слишком удачной покупке телевизора

Местные жители удивились внезапной покупке телевизора безработного соседа. Общие догадки, каким образом он мог это сделать, довели информацию до правоохранителей: те тоже заинтересовались и решили проверить информацию.

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