Резиновые залежи ликвидируют во Владивостоке

Как сообщили в администрации Владивостока, занимаясь ежедневной уборкой улиц и благоустройством районов столицы ДФО, дорожники регулярно обнаруживают старые шины, бывшие владельцы которых не стали вывозить этот опасный автомусор на переработку, а просто — безответственно и беспечно — скинули его на обочину, на пустырь, за гаражи или в придорожный лесок… Причем, по словам сотрудников муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий, не раз и не два (и эта стабильность не вызывает позитивных эмоций) им приходилось сталкиваться с ситуациями, когда на том же пустыре или на обочине устроены целые свалки.