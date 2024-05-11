Театр абсурда
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Театр абсурда

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МИД Узбекистана предупредил своих граждан, что Казахстан закрыл транзит в Россию для нарушителей российских законов

Об этом не говорят Которые ну очень хотят попасть в Россию, несмотря на все свои нарушения в нашей стране.

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