В Венгрии назвали условие для мира на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа экс-президента США Дональда Трампа на выборах в ноябре может принести самую большую надежду на достижение мира на Украине.
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