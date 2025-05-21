В Иркутской области посевная овощей открытого грунта идет с большим опережением от уровня прошлого года

Посевная овощей открытого грунта в Приангарье в полтора раза опережает уровень прошлого года. По данным правительства на 20 мая, сельхозпроизводители уже засеяли 128 га моркови, 39 га капусты, 58 га свёклы, 132,2 га лука и 2,8 га прочих овощных культур.
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