В Иркутской области посевная овощей открытого грунта идет с большим опережением от уровня прошлого года

Посевная овощей открытого грунта в Приангарье в полтора раза опережает уровень прошлого года. По данным правительства на 20 мая, сельхозпроизводители уже засеяли 128 га моркови, 39 га капусты, 58 га свёклы, 132,2 га лука и 2,8 га прочих овощных культур.