Тема здоровья и баланса микробиоты кожи интересует ученых уже много лет. Эта особая живая «вуаль» из микроорганизмов обеспечивает защиту и нормальную работу клеток, крепкий иммунитет и чистый внешний вид.
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