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ГТРК Татарстан

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Уличный театральный фестиваль пройдет в Казани с 10 по 12 июля

Уличный театральный фестиваль пройдет в Казани с 10 по 12 июля

С 10 по 12 июля Казанский Кремль станет площадкой уличного театрального фестиваля. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут бесплатные спектакли, музыкальные постановки, интерактивные программы и мастер-классы с участием коллективов из разных городов России.

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