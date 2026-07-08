Уличный театральный фестиваль пройдет в Казани с 10 по 12 июля

С 10 по 12 июля Казанский Кремль станет площадкой уличного театрального фестиваля. Жителей и гостей столицы Татарстана ждут бесплатные спектакли, музыкальные постановки, интерактивные программы и мастер-классы с участием коллективов из разных городов России.