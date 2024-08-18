В ЕК указали на потерю Украиной половины необходимых энергомощностей

Украина лишилась около девяти гигаватт мощностей генеральной энергии, это половина от необходимого объема для зимы, заявила в статье для британской газеты Financial Times еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
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