Инвалидное кресло, примирение с сыном и бизнес вместо кино: как сейчас живет 73-летняя Вероника Кастро

В конце 2025 года поклонники мексиканских теленовелл не на шутку встревожились: папарацци запечатлели 73-летнюю звезду сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» Веронику Кастро в аэропорту Мехико в инвалидном кресле и с кислородным баллоном.