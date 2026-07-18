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Инвалидное кресло, примирение с сыном и бизнес вместо кино: как сейчас живет 73-летняя Вероника Кастро

Инвалидное кресло, примирение с сыном и бизнес вместо кино: как сейчас живет 73-летняя Вероника Кастро

В конце 2025 года поклонники мексиканских теленовелл не на шутку встревожились: папарацци запечатлели 73-летнюю звезду сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая Роза» Веронику Кастро в аэропорту Мехико в инвалидном кресле и с кислородным баллоном.

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